شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار كريستين ستيوارت لتجسيد دور رائدة الفضاء سالي رايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن تعيين النجمة العالمية كريستين ستيوارت، للعب دور رائدة الفضاء سالي رايد في مسلسل محدود جديد على منصة أمازون برايم، ومن المفترض ان تقوم بكتابة الحلقات ماجي كوهن.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن كريستين ستيوارت، ستظهر لأول مرة في مسلسل تليفزيوني جديد بعنوان The Challenger، وهو مسلسل محدود ستلعب فيه دور سالي رايد، رائدة الفضاء والفيزيائية التي أصبحت أول امرأة أمريكية تطير في الفضاء، رايد التى فعلت ذلك كجزء من فصل رواد فضاء للمكوك الفضائي التابع لناسا عام 1978 والذي كان أول فصل متنوع ولم يضم جميع الرجال البيض فقط.

ومن المقرر ان تعمل ماجي كوهن ككاتبة ومديرة للعرض، فلها الكثير من الأعمال منها مسلسل The Staircase and Narcos: Mexico، ومسلسل American Crime Story.



كريستين ستيوارت وسالى رايد



كانت رايد من خريجى جامعة ستانفورد (حصلت على بكالوريوس العلوم فى الفيزياء، ودرجة البكالوريوس فى الآداب فى اللغة الإنجليزية، وكذلك ماجستير العلوم والدكتوراه فى الفيزياء). أصبحت متمرسة اتصال على الأرض (CAPCOM) لبعثات ناسا STS-2 وSTS-3 فى عامى 1981 و1982، وأصبحت خبيرة فى التحكم فى الذراع الروبوتية للمكوك.

أعلنت وكالة ناسا أن Ride ستكون جزءًا من طاقم STS-7 فى 30 أبريل 1982، حيث تعمل كمتخصص فى المهمة وتنضم إلى القائد روبرت ل.كريبن ، وأخصائى المهمة جون إم فابيان، والطبيب رائد الفضاء نورمان إى ثاجارد والطيار فريدريك هـ. فى الرحلة التاريخية.

على مدى ستة أيام، تضمنت المهام المعقدة للطاقم إطلاق أقمار صناعية للاتصالات التجارية لإندونيسيا وكندا ونشر واسترجاع قمر صناعى باستخدام الذراع الروبوتية للمكوك، وكانت رايد، التى تبلغ من العمر 32 عامًا فى ذلك الوقت، أول امرأة تشغل الذراع الميكانيكية للمكوك.

تضمنت المهمة أيضًا تجارب مثل دراسة آثار انعدام الجاذبية على السلوك الاجتماعى لمستعمرة النمل، والبحث حول السبائك المعدنية فى الجاذبية الصغرى.

انتهت المهمة السابعة لناسا فى 24 يونيو 1983، عندما عاد تشالنجر إلى الأرض ، وحدثت بالمصادفة فى الذكرى العشرين لإطلاق رائدة الفضاء السوفيتية فالنتينا ف. تيريشكوفا التى صنعت التاريخ كأول امرأة تذهب إلى الفضاء فى 16 يونيو 1963.

دخلت Ride التاريخ مرة أخرى عندما أصبحت أول امرأة أمريكية تطير إلى الفضاء مرة ثانية فى 5 أكتوبر 1984، فى مهمة المكوك STS-41G ، حيث كانت جزءًا من طاقم مكون من سبعة أفراد قضوا ثمانية أيام فى الفضاء.