شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا يصل المغرب لإحياء 3 حفلات غنائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الفنان عصام كاريكا إلى المغرب من أجل المشاركة فى إحياء 3 حفلات هناك، الحفل الأول عبارة عن زفاف اتفق عليه بمجرد وصوله إلى المغرب حسبما كشف كاريكا لـ"الخليج 365" موضحًا أن العريس استغل وجوده فى المغرب وتعاقد معه على حفل زفافه، وأعرب كاريكا عن سعادته بالتواجد بالمغرب والترحاب به وحسن المقابلة من كل جمهوره هناك وبعض أصدقائه.

وقال الفنان عصام كاريكا خلال لقائه مؤخرًا فى برنامج واحد من الناس مع الاعلامى عمرو الليثي، إنه منذ خمس سنوات قد توقف عن عمل أي أغانٍ له، وأصبح كل تركيزه على تقديم ألحان، قائلا: أنا في الأساس ملحن والغناء جاء مع الوقت أثناء مسيرتي الفنية، عندما قدمت عددا من الأغاني ونجحت.

وكشف كاريكا إنه بدأ مسيرته الفنية ملحنا والبداية في عام 1993، وكانت مرحلة الغناء بعدها بعشر سنوات في 2003 وجاءت بالصدفة، وكشف موقف له كان مع سيمون أسمر والفنان وائل كافوري والفنانة نوال الزغبي، وكان يستمع إلى عدد من الألحان ويختار منها لنوال الزغبي ووائل كافوري.



كاريكا بالمغرب



عصام كاريكا بالمغرب



كاريكا