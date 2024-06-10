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شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا يصل المغرب لإحياء 3 حفلات غنائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل الفنان عصام كاريكا إلى المغرب من أجل المشاركة فى إحياء 3 حفلات هناك، الحفل الأول عبارة عن زفاف اتفق عليه بمجرد وصوله إلى المغرب حسبما كشف كاريكا لـ"الخليج 365" موضحًا أن العريس استغل وجوده فى المغرب وتعاقد معه على حفل زفافه، وأعرب كاريكا عن سعادته بالتواجد بالمغرب والترحاب به وحسن المقابلة من كل جمهوره هناك وبعض أصدقائه.
وكشف كاريكا إنه بدأ مسيرته الفنية ملحنا والبداية في عام 1993، وكانت مرحلة الغناء بعدها بعشر سنوات في 2003 وجاءت بالصدفة، وكشف موقف له كان مع سيمون أسمر والفنان وائل كافوري والفنانة نوال الزغبي، وكان يستمع إلى عدد من الألحان ويختار منها لنوال الزغبي ووائل كافوري.
كاريكا بالمغرب
عصام كاريكا بالمغرب
كاريكا
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