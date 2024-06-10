شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الخاص لفيلم أهل الكهف بحضور أبطاله في أكتوبر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم الشركة المنتجة لفيلم "أهل الكهف" بطولة النجوم خالد النبوى ومحمد ممدوح عرضا خاصا للفيلم بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر اليوم الإثنين، ومن المقرر أن يحضره أبطال وصناع الفيلم، وكانت قد كشفت الشركة المنتجة لفيلم "أهل الكهف" عن البرومو الرسمي له والذى يضم مجموعة كبيرة من النجوم ويعرض يوم 12 يونيو الجارى، لينافس في موسم عيد الأضحى.

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.



أهل الكهف

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.