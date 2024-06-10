فن ومشاهير

قبل طرحه بالسينمات.. موعد العرض الخاص لفيلم أهل الكهف بحضور أبطاله

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ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق صناع فيلم أهل الكهف، مساء اليوم الإثنين، للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم، وذلك قبل انطلاقه في دور العرض السينمائية يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 يونيو لينضم إلى موسم أفلام عيد الأضحى.

فيلم أهل الكهف 

تفاصيل العرض الخاص لفيلم أهل الكهف 

ومن المقرر أنَّ يحتفل صناع فيلم أهل الكهف بالعرض الخاص للفيلم في أحد دور السينما التي تقع في أحد المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر وذلك بحضور جميع أبطال العمل.

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فيلم أهل الكهف

أبطال فيلم أهل الكهف

يُذكر أنَّ فيلم أهل الكهف يشارك فيه نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم خالد النبوي ومحمد فراج وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمود حميدة وبسنت شوقي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

 

ويُشارك فيلم أهل الكهف في موسم أفلام عيد الأضحى بجانب قائمة من الأعمال السينمائية من بينها: فيلم عصابة الماكس لـ أحمد فهمي، وفيلم ولاد رزق 3 القاضية لأحمد عز، واللعب مع الكبار لـ محمد إمام.

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فيلم أهل الكهف
MO Nasa

MO Nasa

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