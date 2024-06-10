التفاصيل الكاملة لعرض أوبرا "ماسكوريد" مع أوركسترا الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد كونسير أوبرا ماسكوريد" Musquerade" للمؤلف الموسيقي كارل نيلسن بالتعاون مع سفارة الدانمارك ومصاحبة أوركسترا اوبرا القاهرة قيادة المايسترو الدانماركى بيتر إتراب لارسن و كورال أوبرا القاهرة تدريب مينا نبيل وذلك في الثامنة والنصف مساء الاربعاء 12 يونيو علي المسرح الكبير .

يؤدي الأدوار الرئيسية نخبة من المغنيين الدانماركيين وصوليست فرقة أوبرا القاهرة وهم السوبرانو سوزان إلمارك ،التينور شارلز ووركمان ، الباريتون مروتن ستوجارد ، الباريتون مصطفى محمد ، التينور "مصطفى مدحت ،مينا روفائيل وإبراهيم ناجي" .. تدور قصة الأوبرا حول ليندر وليونورا اللذان يلتقيان بالصدفة في حفل تنكري ويقسمان على أن يدوم حبهما إلي الأبد ويتبادلان الخواتم ،في اليوم التالي يخبر ليندر خادمه هنريك عن حبه الجديد ويصاب بالذهول عندما يذكره هنريك بأن والديه خطبا له ليونورا ابنة ليونارد من سلاجيلس النائية؛ وفي الفصل الثالث يتقابل جميع الأطراف فى الحفل التنكري الليلي حيث ينكشف كل شئ وتنتهى القصة لصالح الجميع .



يذكر ان أوبرا ماسكوريد هي أوبرا من ثلاثة فصول تم عرضها لأول مرة في 11 نوفمبر 1906 علي المسرح الملكي الدانماركي بكوبنهاجن وتمتعت بشعبية كبيرة حيث تعتبر الأوبرا الوطنية للبلاد .

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.