عمرو دياب يتصدر تريند "إكس" بسبب معجب.. شاهد ماذا فعل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

واصل النجم عمرو دياب، تصدره قوائم تريند موقع "أكس"، مع انتشار مقطع فيديو جديد له.

النجم عمرو دياب، ظهر في مقطع الفيديو، وهو يدخل أحد الأماكن، ثم يتوقف، للعودة لمصافحة معجب والتصوير معه.

ووقف النجم عمرو دياب، للتصوير مع مجموعة من محبيه، وهو يبتسم سعيدا بهم.

محامي النجم عمرو دياب، قام أمس الأحد بتحرير محضر في قسم شرطة التجمع الأول ضد الشاب، واتهمه فيه بالقيام بقرص "عمرو" ومضايقته، خلال مشاركته بالغناء في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

ومن ناحية أخرى، بدأ النجم عمرو دياب، الترويج عبر صفحته في موقع فيسبوك، للحفل المقرر إقامته في كوكا كولا أرينا دبي، يوم 18 يونيو، الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 150 و195، و 295، و 395، و 595، 695، و 995 ، وحسب ما كشف موقع الحجز، تم بيع جميع التذاكر فئة الـ 195 درهم إماراتي.