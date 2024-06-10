هدى المفتي تنشر جلسة جريئة.. والجمهور: "مين دي؟"(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خطفت الفنانة هدى المفتي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت المفتي، صورا لها من جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جرحونا برمش عين يا عين".

وتفاعل مع تدوينتها عدد من الفنانات، فكتبت بسمة بوسيل: "كلما أرى الفراشات أتذكرك". وعلقت تارا عماد: "ياتي ياتي ياتي". وكتبت داليا شوقي: "الحب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أقسم بالله أحلى من جبل قاسيون" ، "معرفتكيش والله" ، "مين دي؟" ، "زي القمر والعسل" ، "تحفة" ، "روعة في مفترق طرق".

يذكر أن، هدى المفتي غابت عن التواجد بموسم دراما رمضان 2024. فيما أثير حولها مؤخرا شائعات وجود قصة حب تجمعها بـ 3 نجوم وهم مطرب الراب ويجز بعد مشاركتهما في مسلسل "بيمبو". والثاني الفنان أحمد مالك بعد ظهوره معها ببرنامج "رامز جاب من الآخر". والثالث النجم عمرو دياب بعد ظهورها معه في كليب أغنية "الدنيا بترقص" قبل أن تقوم بالنفي.