بالصور.. زواج الفنانة ميرفي ديزدار نجمة "الطبيب المعجزة" بتركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الفنانة التركية ميرفي ديزدار نجمة مسلسل "الطبيب المعجزة" بحفل زفافها أمس الأحد، من حبيبها جيهان ايغار بعد قصة حب جمعت بينهما على مدار 7 شهور.

ونشر برنامج "عرب وود"، الصور، عبر الحساب الشخصي له على إنستجرام، وظهر فيها العروسان بجلسة تصوير قبل الزفاف.

كما نشرت النجمة التركية، صورا ترصد مراسم حفل الزفاف عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، والذي اقتصر على حضور أهالي العروسين وعدد من الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني.

وكانت ميرفي ديزدار، وجهت رسالة لعريسها في وقت سابق بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عزيزي جيهان، أنتَ تعلم أنّ الدراما هي الشيء المفضّل لديّ. لقد أخبرتك عن ألعابي المنزلية عندما كنت طفلة. أشكُرك على إدخال الكوميديا إلى عالمي".

وأضافت: "لا أتحدث فقط عن إضحاك شخص ما.. نظرتك إلى الحياة أصبحت واحدة من الأشياء المفضّلة لديّ.. أنا محظوظة جدا لأن شخصا مثلك يعيش في هذا العالم، وأنا محظوظة جدا لمعرفته.. عسى أن تبقى سعادتك دائمة يا سيو.. عيد ميلاد سعيد، أحبك".