فن ومشاهير

بصحبة عائلتها.. إلهام شاهين تنشر صورا من عزومة الفنان خالد سليم وحرمه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا لها من عزومة الفنان خالد سليم وحرمه.

ونشرت إلهام، الصور التي ظهرت فيها بصحبة عائلتها وشقيقها الفنان أمير شاهين وحرمه، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا لدعوة الفنان خالد سليم وحرمه الجميلة خيرية.. قضينا معكم يوم جميل.. ربنا يجمعنا دايما على خير بإذن الله".

يذكر أن، آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل "ألفريدو" الذي عرض العام الماضي 2023.

المسلسل بطولة أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، وعدد من الفنانين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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