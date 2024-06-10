الموسيقار عمر خيرت يكشف سبب تراجعه عن فكرة التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الموسيقار عمر خيرت، سبب تراجعه عن فكرة التمثيل بعد تجربته بفيلم "الحب المحرم" للمخرج حسن الإمام.

وقال خيرت، ببرنامج "حديث القاهرة": "المخرج حسن الإمام الله يرحمه كنت مع أولاده حسين ومودي في الفرق الموسيقية والنادي، وفي يوم طلب إني أقابله في بيته في الزمالك، واتشيكت وروحت وقلت أكيد همثل، وكانت طبعا أفكار صبيانية".

وتابع: "حسن الإمام قالي عايزك في مشهدين تلاتة وهتعزف درامز، وكانت حاجة جديدة بالنسبالي، لكن لما شوفت النتيجة صممت إني مش ممكن أنفع ممثل".

وعن تجربته بفيلم"سكوت ح نصور"، أضاف: "أنا كنت عامل موسيقى الفيلم وسجلناها في فرنسا وكان في أغنية للطيفة، ويوسف شاهين طلب مني أطلع في مشهد يصوره في الأوبرا وأعزف مع الأوركسترا، وقالي إنت مش هتعمل أي حاجة، ولطيفة هتحاول تضايقك وإنت تبعد إيدها، وكان مشهد لطيف".