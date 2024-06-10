بعد تبادلها البلاغات مع روتانا.. تفاصيل أحدث أغاني شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

كشف الملحن عزيز الشافعي، تفاصيل أحدث أغاني المطربة شيرين عبد الوهاب بعد البلاغات المتبادلة في النيابة العامة بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

الملحن عزيز الشافعي، نشر عبر حسابه بموقع "إكس" مقطع فيديو من الأغنية التي وضع لحنها، وهي بعنوان "يا ليلة بيضا" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وتوزيع أسامة الهندي.

الأغنية غنتها المطربة شيرين عبد الوهاب في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر.

وتعد هذه الأغنية الأولى التي تقدمها شيرين عبد الوهاب بعد تصاعد الخلافات بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ووصلت إلى حد تقديم المحامي ياسر قنطوش بلاغ رسمي بالنيابة عن المطربة.

محامي المطربة في البلاغ الذي حمل رقم 781640، اتهم شركة روتانا بالتعدي على حقوقها الفنية، ونشر وبث وطرح أغنية "الذهب" والتربح منها دون أي حق.

ومن جانبها، قدمت شركة روتانا للصوتيات، بلاغا ضد المطربة شيرين عبد الوهاب في قسم شرطة الشيخ زايد ثان، تتهمها فيه بالادعاء بسرقة أغنية، والتشهير بالشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.