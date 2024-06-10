ياسمين عبد العزيز ترد على رسالة أيمن بهجت قمر لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت النجمة ياسمين عبد العزيز، على رسالة الشاعر أيمن بهجت قمر التي وجهها لها بعد تعاقدها على مسلسلها الجديد لرمضان 2025.

وأعادت ياسمين، نشر تدوينته "أيمن" عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أخويا".

وكان أيمن بهجت قمر، وجه رسالة تهنئة لـ ياسمين عبد العزيز والمؤلف عمرو محمود ياسين، قائلا: "ألف مبروك لإخواتي وحبايبي إن شاء الله هتكسروا الدنيا".

وأعلنت ياسمين عبدالعزيز في تدوينة سابقة عبر حسابها على "فيسبوك" عن تعاقدها على مسلسل ضمن دراما رمضان المقبل 2025 من إنتاج شركة سينرجي.

ونشرت "ياسمين" صور من توقيع العقد بصحبة المنتج تامر مرسي، وكتبت: "مسلسل رمضان ٢٠٢٥ بإذن الله إنتاج سينرجي تامر مرسي حسام شوقي".

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز مسلسل "ضرب نار" الذي عرض عام 2023، وشاركها البطولة: أحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود، ضياء عبدالخالق، تامر نبيل، ومن إخراج مصطفى فكري.