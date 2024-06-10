تركي آل الشيخ يعلن فوز موسم الرياض بجائزة أفضل إخراج (رسوم متحركة) في المهرجان الفرنسي ‏Le Club Des D.A

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن فوز موسم الرياض بجائزة أفضل إخراج (رسوم متحركة) في المهرجان الفرنسي Le Club Des D.A
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "أكس": "موسم الرياض يفوز بجائزة أفضل إخراج (رسوم متحركة) في المهرجان الفرنسي Le Club Des D.A لدعاية Knockout Chaos مع الذراع الإبداعي السعودي شركة BigTime Creative Shop لتصبح من أكثر الشركات السعودية والإقليمية الحائزة على جوائز لهذا العام مع موسم الرياض"
وكان المستشار تركي آل الشيخ قد كشف عن دعم "موسم الرياض" بالعملية الإنتاجية لفيلم ولاد رزق ٣ بمبلغ يقدر بـ 3 مليون دولار لرفع الجودة الإنتاجية ومشاهد التصوير، كما أعلن عن أن الفيلم سيحمل العديد من المفاجآت منها مشاركة الملاكم الأوكراني العالمي تايسون فيوري كضيف شرف.