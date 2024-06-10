تركي آل الشيخ يعلن فوز موسم الرياض بجائزة أفضل إخراج (رسوم متحركة) في المهرجان الفرنسي ‏Le Club Des D.A

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن فوز موسم الرياض بجائزة أفضل إخراج (رسوم متحركة) في المهرجان الفرنسي ‏Le Club Des D.A

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "أكس": "موسم الرياض يفوز بجائزة أفضل إخراج (رسوم متحركة) في المهرجان الفرنسي ‏Le Club Des D.A لدعاية Knockout Chaos مع الذراع الإبداعي السعودي شركة BigTime Creative Shop لتصبح من أكثر الشركات السعودية والإقليمية الحائزة على جوائز لهذا العام مع ⁧‫موسم الرياض"

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد كشف عن دعم "موسم الرياض" بالعملية الإنتاجية لفيلم ولاد رزق ٣ بمبلغ يقدر بـ 3 مليون دولار لرفع الجودة الإنتاجية ومشاهد التصوير، كما أعلن عن أن الفيلم سيحمل العديد من المفاجآت منها مشاركة الملاكم الأوكراني العالمي تايسون فيوري كضيف شرف.