شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة هوارد تجرد المغنى العالمى ديدى من درجته الفخرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت جامعة هوارد، وهي مؤسسة تاريخية لأصحاب البشرة السمراء في واشنطن العاصمة، بتجريد المغنى العالمى شون "ديدي" كومز من شهادته الفخرية، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الادعاءات ضد الرابر في الأشهر الأخيرة، وتعني أن الدرجة العلمية التي مُنحت له في عام 2014 قد تم إلغاؤها.

وصلت الدعاوى المرفوعة ضد ديدي إلى ذروتها في نوفمبر الماضي، عندما رفعت مغنية آر أند بي وشريكتها السابقة كاسي فينتورا دعوى قضائية ضد الفنان بسبب مزاعم الاعتداء الجسدي والجنسي، ونفى ديدي كل الاتهامات، وقام الاثنان بتسوية الدعوى "بما يرضي الطرفين" بعد يوم من رفع القضية.

في مايو الماضى، حصلت شبكة سي إن إن على مقطع فيديو ونشرته، يظهر ديدي وهو يهاجم كاسي في أحد الفنادق، ويبدو أن اللقطات تتماشى مع الادعاءات التي قدمتها فينتورا في الدعوى القضائية التي رفعتها، ومن ثم اعتذر ديدى عن سلوكه "غير المبرر" في الفيديو.

ألا أنه قررت جامعة هوارد إن سلوك ديدى كما تم تصويره في مقطع فيديو تم إصداره مؤخرًا لا يتوافق بشكل أساسي مع القيم والمعتقدات الأساسية للجامعة لدرجة أنه لم يعد يستحق أن يحمل أعلى شرف في المؤسسة".

كما أكدت الجامعة أنها ستنهي المنحة الدراسية التي تحمل اسمه وتنهي "اتفاقية الهدية" المبرمة مع الفنان منذ عام 2016.