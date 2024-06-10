شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: الفنان خالد زكي بخير وزي والفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365" إن الفنان القدير خالد زكي بخير وصحة جيدًا مؤكدًا: "بخير وزكي الفل"، وذلك ردًا على الشائعات التي طالت حالته الصحية، الأمر الذي وصل إلى أن البعض أعلن رحيله وهو أمر عارٍ من الصحة طبقًا لتصريحات الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وكان شهد مهرجان الإسكندرية تكريم الفنان الكبير خالد زكي، والذي قال خلال ندوة تكريمه "أنا لو في صديق ليا مخرج أو منتج داخل عمل فني، ومتعودين نتكلم علطول فتلاقيني ابتعدت في هذه الفترة عشان يكون الاختيار من أجل الورق مش علشان صديق ومن البداية لم اسعي للانتشار، ومش لازم عشان اتواجد باستمرار أقبل بأي حاجة، عشان احترم الجمهور".

وتابع: عشان لما انتقل إلي ربنا يتقال لأولادي أن أبوكوا كان راجل كويس واسيبلهم ذكري جميلة، ويمكن جلوسي في البيت كثيرا أثر ماديا نوعا ما ولكن أنا الحمد لله ماديا كويس، ولما مش بيكون معايا بقفل علي نفسي البيت وبناكل فول وطعمية َوبكون سعيد جدا وأهلي علمونا كده، والرزق بتاع ربنا، وأنا دايما بحترم كل حياتي"



وأضاف: نتيجة اعتذاراتي عن الكثير عن الأعمال وإني ماشي بأسلوب اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب وليس لدي مشروع تجاري، ومصدر رزقي الوحيد هو التمثيل، وأنا لم أؤمن نفسي حتي اليوم، وبقلق أن الواحد يحصله حاجة وأولادي يحتاسوا لأني لم اؤمنهم، وبدعي من ربنا أن يوم لما اموت محدش يتعب ماديا لا معنويا"