شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة الشابة مروة أنور تتعرض لحادث سير وتحطم سيارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة مروة أنور شقيقة الفنان خالد أنور، تعرضها لحادث سير وتحطم جزء كبير من سيارتها الخاص، حيث نشرت على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بخصية الاستورى.وعلقت قائلة: الحمد لله، مع صورة لسيارتها التي تحطمت.

مروة أنور ممثلة مصرية، من مواليد 13 يوليو عام 1999، شاركت في مسلسل عوالم خفية في عام 2018، ومسلسل نصيبي وقسمتك 3 في عام 2019، ومسلسل حكايات بنات ج4 في عام 2020.



تحطم سيارة مروة انور



يشار إلى أن آخر أعمال مروة أنور مسلسل مليحة بطولة النجم دياب، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كلا من ميرفت أمين، أشرف زكى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج عمرو عرفة.

مسلسل مليحة شارك فى بطولته أمير المصري بدور علي طبيب أسنان والمسلسل من بطولة أمير المصري، دياب، أشرف زكي، ميرفت أمين ، سيرين خاس، حنان سليمان، ومن تأليف رشا الجزار وإخراج عمروعرفة. وتدور أحداثه حول أسرة فلسطينية تحاول العودة لـغـزة عن طريق مصر، ولكن تواجه العديد من الصعوبات.