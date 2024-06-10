فن ومشاهير

الموزع الموسيقى أحمد عادل يحتفل بتخرج ابنته من الجامعة

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القاهرة - سامية سيد - احتفل الموزع الموسيقي أحمد عادل بتخرج ابنته رهف من الجامعة، وذلك في حفل كبير لدفعتها شارك فيه النجم أحمد سعد، ومن المقرر أن تبدأ ابنته في خوض مجال الإخراج السينمائي بحسب تخصصها، وكان رهف لها عدة تجارب من قبل في مجال الإخراج السينمائي، كما شاركت فى مسلسل "شغل عالى" بطولة فيفى عبده وشيرين رضا، وشاركت فى بعض الإعلانات وبعض الكليبات منها كليب "التقيل تقيل" للنجم راغب علامة.

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أحمد عادل ورهف ونعيمة كامل وكنزى 
 
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أحمد عادل وابنته  
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رهف أحمد عادل وزملاؤها فى الجامعة
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أحمد عادل ورهف وأحمد سعد
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أحمد عادل ورهف ونعيمة كامل 

وكان قد أعرب الموزع الموسيقى أحمد عادل عن سعادته لتعاونه مع النجم اللبناني راغب علامة في أغنيته الجديدة "التقيل تقيل"، وتحقيقها نجاحًا كبيرًا بعد عرضها على المنصات الإلكترونية والمواقع الغنائية ،لافتًا إلى أن التعاون مع نجم كبير مثل راغب علامة يعتبر إضافة لتاريخه في مشواره الموسيقى، والأغنية كلمات أحمد حسن راؤول الحان أحمد زعيم مكس وماستر أمير محروس.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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