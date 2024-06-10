شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يحيى حفلاً غنائيًا في شرم الشيخ رابع أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبناني وائل جسار حفلاً غنائيًا في شرم الشيخ يوم 19 يونيو الجارى، رابع أيام عيد الأضحى، ويقدم جسار خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية.

وطرح الفنان وائل جسار مؤخرًا أغنية رومانسية بعنوان "حد يحينى"، على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

وطرح وائل جسار، أيضًا أغنية بعنوان "لو تخاصمني" على موقع يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات وألحان لؤى الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيي.

كما طرح وائل جسار أغنية تحمل اسم "أنا مش مصدق"، على يوتيوب والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.