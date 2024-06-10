شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام بكامل أناقتها رغم إصابتها بكسر في ذراعها بصحبة عبد المجيد عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، إصابتها بكسر في ذراعها اليسرى، بعد أن تداول عدد من معجبيها وجماهيرها فيديو لها من حفلتها الأخيرة مع المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله، ويظهر عليها وهي تضع "جبيرة" في يدها، لتعيد وتشارك الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع "X" وتعلن عن إصابتها بكسر في ذراعها، حيث كتبت: "شكرًا على سؤالك للأسف كسر الحمد لله".

وسرعان ما استقبلت أحلام الكثير من التعليقات التي تمنت لها الشفاء العاجل، وكتبت لها الفنانة أيتن عامر تعليقاً قائلة: "سلامتك يا حبيبتي ما تشوفي شر أبدًا"، بينما كتب لها الكثير من متابعيها وجمهورها تعليقات بالدعاء.



أحلام في حفلتها الأخيرة



أحلام الشامسي



المطربة أحلام

وسبق وطرحت أحلام أغانى ألبومها الأخير بعنوان "السيدة الأولى" في يناير الماضي، ويضم الألبوم خمس أغنيات هي أُخفي الهوى وأيام الصفاء ويا هلا والله درك، بالإضافة إلى الأغنية التي تحمل عنوان الألبوم السيدة الأولى.

ياهلا

من كلمات الشاعر على المساعد

الحان الموسيقار الدكتور طلال

توزيع عصام الشرايطي

مكس المهندس جاسم محمد

لله درك

من كلمات الشاعر علي مساعد

الحان الدكتور طلال

توزيع عمرالصباغ

مكس المهندس جاسم محمد

أيام الصفاء

من كلمات الشاعر الامير عبدالله الفيصل

الحان الموسيقار الدكتور طلال

توزيع عمر الصباغ

مكس المهندس الكبير جاسم محمد

اخفي الهوى

من كلمات سلطان العاشقين ابن الفارض

الحان الدكتور طلال

توزيع عصام الشرايطي

مكس المهندس الكبير جاسم محمد