حبيب تايلور سويفت مع فتاة شقراء شهيرة… فيديو يثير تفاعلاً

كان ترافيس كيلسي متواجدًا في كل مكان منذ فوز فريق Kansas City Chiefs Super Bowl LVIII في شباط/فبراير، لكن ظهوره العلني الأخير ترك نجم اتحاد كرة القدم الأميركي مع بعض الأسئلة التي يجب الإجابة عليها.

فاجأ كيلسي الجميع بظهوره في مقطع فيديو على “تيك توك” مع فتاة شقراء شهيرة، هي أوليفيا دان وليست صديقة تايلور سويفت.

الفيديو ليس سوى حملة اعلانية لترافيس كيلسي الذي بدأ يحظى بالكثير من الاهتمام فقط بسبب ارتباطه بنجمة الموسيقى. ومن الواضح أن استراتيجية الشركة الترويجية للمُنتج نجحت بشكل جيد، لأن الفيديو حقق مشاهدات أكثر من أي فيديو آخر على حسابها.

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في حين أن الفيديو لم يكن أكثر من مجرد حملة إعلانية، حاول عدد قليل من الأشخاص في التعليقات استخدامه لدق إسفين بين تايلور وترافيس وأثارة ضجّة من خلاله.