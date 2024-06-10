إلغاء حفل تامر عاشور وأحمد سعد في الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة المنظمة إلغاء حفل الفنان أحمد سعد والفنان تامر عاشور، الذي كان من المقرر إقامته في نهاية يونيو الجاري، ضمن موسم الحفلات الصيفية المقام هناك.

جاء بيان الإلغاء كالآتي:" لأسباب طارئة وخارجة عن إرادتنا نعتذر عن إلغاء حفل الفنان أحمد سعد والفنان تامر عاشور في أبو ظبي اتحاد ارينا يوم 29 يونيو، يمكنكم استرداد التذاكر مرة أخرى لحين الإعلان عن موعد الحفلات قريبًا، شكرا لتفهمكم ونراكم قريبًا".

أغنية تامر عاشور “هيجيلي موجوع”

كان قد سجل تامر عاشور بأحدث أغانيه “هيجيلي موجوع” أكثر من 100 مليون مشاهدة خلال 4 أشهر من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري، وتقول كلماتها "هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش ‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين و غلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح .. بقت بيموت وانا بعيش

أغنية أحمد سعد “ياابن المحظوظة”

أما أحمد سعد فقد طرح حديثًا أغنية “ياابن المحظوظة” ضمن أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، والتي سجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها “يا ليل يا عين يا ليل يا يا عين يا ليل.. اه كل حاجة طالعة منها حلوة زي المانجا وأحلى لا وأحلى العيون عاملين بلاوي في المكان توهتها ساحلة لا دي ساحلة خفة ايد دم دي في كفة والدلع يا ناس في كفة اه دي حرفة بختو يا ناس اللي طال الجمال ده زفه زفة سمعوني زغروطة بقى هنا شغلوا الهزاز كدة كدة شغلوا لنا اغاني وفرفشوا تاني يلا يلا ناخد صورة كدة كدة انت والسنيورة هنا هنا وحياة الضحكاية دي تيجوا معايا ونرقص يلا يا ابني المحظوظة مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك يا ابن المحظوظة يا ابني المحظوظة مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك يا ابن المحظوظة اللذاذة مش لاي حد يعني ليها ناسها.. ناسها واحنا نشهد للقمر واخد بطولة رفع كاسها.. اه كاسها عود يعقد اللي فايت واللي بايت واللي مرة عدى وضحكه تخطب الجدع فينا بتخضوا خضة ياما سمعوني زغروطة بقى هنا شغلوا الهزاز كدة كدة شغلوا لنا اغاني وفرفشوا تاني يلا يلا ناخد صورة كدة كدة انت والسنيورة هنا هنا ”.