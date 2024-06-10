بعد "ميراث الريح" و "الصندوق الأسود".. رنا الهواري تقتحم عالم الغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تستعد الفنانة رنا الهواري، لتسجيل أغنيتين جديدتين لطرحهما على موقع الفيديوهات يوتيوب خلال الفترة المقبلة.

الأغنيتين بعنوان "ههأه" و "بحبه" وهما من كلمات الشاعر الغنائي السيد علي وألحان أحمد يوسف وتوزيع مؤمن ياسر.

ومن المقرر أن تدخل "رنا" تصوير الأغنيتين بطريقة الفيديو كليب بعد انتهاء تسجيلهما، ويتولى إخراجهما إسلام حجازي وعبير صادق.

يذكر أن، الفنانة رنا الهواري شاركت في أكثر من عمل فني بينهم مسلسلات "ميراث الريح" لمحمود حميدة و"عيون القلب" و"الصندوق الأسود" و"أسرار" و فيلمي "ظرف صحي" و "هروب مفاجئ".