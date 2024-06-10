بعد جدل اعتزالها التمثيل.. شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة شيرين رضا، متابعيها وجمهورها احتفالها بعيد ميلاد ابنتها "نور" عمرو دياب.

ونشرت شيرين، صورة لابنتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا حبي الأعظم، أتمنى أن تتحقق كل آمالك وأحلامك".

وردت نور عمرو دياب على رسالة والدتها، قائلة: "أنا بحبك جدا".

وكانت شيرين رضا، قد أثارت مؤخرا حالة من الجدل بشأن اعتزالها التمثيل بعد تدوينة كتبتها عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الاعتزال باعتباره ضمن حملة دعائية لإحدى شركات الاتصالات، إذ يدور حول تأخر شيرين رضا عن تصوير أحد الأعمال الفنية، فيقوم ماجد الكدواني بالاتصال بها، وتبلغه أنها اعتزلت الفن وسط حالة من الذهول.

وكشفت شركة الاتصالات عن برومو تشويقي للحملة الدعائية عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" وظهر "الكداوني" بالإعلان وهو يتحدث للفنانة شيرين رضا، قائلا: "فاضل عشر دقايق على المشهد؟.. اعتزلتي؟".

جدير بالذكر أن آخر الأعمال الفنية لـ شيرين رضا التي عرضت لها في عام 2024 أفلام "مقسوم" و "رحلة 404" و "الملكة".