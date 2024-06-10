عمرو أديب عن "ولاد رزق ٣": "هتشوفوا فيلم عالمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحدث الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" عن الحزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" والذي يعرض في السينمات يوم الأربعاء المقبل

وقال أديب عبر شاشة (إم بي سي مصر): "أخيرا فيلم ولاد رزق في دور العرض، مع إمكانيات عالية وأساتذة تمثيل، وكتابة عظيمة، ونجوم لها وزنها".

واستكمل: "أساتذة مطاردة السيارات في العالم هما اللي عاملين الشغل، أساتذة المعارك وأهم كاميرات بيتم استخدامها في الأفلام موجودة، هتشوفوا فيلم عالمي تم تصويره في بوليفارد الرياض"

وتابع أديب: "إحنا دايما مبهورين بالأفلام الأمريكية هنشوفها في ولاد رزق بشكل مختلف مصري أصيل، دايما بنقول عن الإنتاج المشترك لكن الإنتاج المرة دي فن وبس"

وأضاف: "الفيلم ده هيحقق أعلى إيرادات وافتكروا كلامي، لما تتفرج هتحس بكل تفاصيله في كل مشهد، سوف تشاهد فيلم عالمي، بكل متعة وإثارة، مع أبطال السينما المصرية العظماء"

واختتم عمرو أديب حديثه قائلا: "الفيلم ده هيبقى في حتة تانية، واحرصوا على مشاهدة الفيلم"

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد كشف عن دعم "موسم الرياض" بالعملية الإنتاجية لفيلم ولاد رزق ٣ بمبلغ يقدر بـ 3 مليون دولار لرفع الجودة الإنتاجية ومشاهد التصوير، كما أعلن عن أن الفيلم سيحمل العديد من المفاجآت منها مشاركة الملاكم الأوكراني العالمي تايسون فيوري كضيف شرف