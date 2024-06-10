تتضمن حفلات في ألمانيا والسويد ورومانيا.. نجوى كرم تعلن جولتها الغنائية "NajwaStalgia" العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم تفاصيل جولتها الغنائية العالمية التي ستلتقي بها مع الجمهور من مختلف الجنسيات، والمتضمنة مجموعة حفلات غنائية جماهيرية بأهم المسارح العالمية والعربية

ونشرت نجوى مقطع عبر حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى بوستر جولتها الغنائية، والتي اختارت لها عنوان "NajwaStalgia"

وأرفقت تعليق على صورة البوستر بجملة "مع كل نفس"، متضمنة تواريخ وأماكن حفلات الجولة الغنائية.

وعلقت نجوى كرم على إعلانها عن جولتها الغنائية الجديدة "NajwaStalgia"وقالت في رسالتها الجمهور: انضموا إلينا في جولتي العالمية نجوى ستالجيا، أشعر بالروح، وأستمع إلى صوت رحلتنا الموسيقية معًا".

وتبدأ جولتها العالمية بحفل غنائي في ألمانيا في يوم 22 يونيو الجاري، وتشارك في الحفل الفنانة أصالة في مسرح "أوبرهاوزن" ومن تنظيم شركة "مومنتس إيفنتس"، لتتوجه في اليوم التالي 23 يونيو الجاري إلى مدينة ستوكهولم في السويد لإحياء حفل في قاعة "سيريكس أرينا"

الحفل التالي في جولة "NajwaStalgia" ستتوجه فيه إلى مدينة الرباط بالمملكة المغربية، لإحياء حفلها ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم 2024 ، على مسرح منصة "النهضة" مساء يوم 27 يونيو

وتختتم نجوى كرم جولتها العالمية في بوخارست برومانيا يوم 29 يونيو الجاري، لتصبح أول فنانة عربية تحيي حفل في قاعة مسرح Sala Palatului Bucharest وتشاركها فيها المغنية الرومانية "أنتونيا"