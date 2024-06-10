قبل انطلاقها.. نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة مصر وغينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على مباراة المنتخب الوطني ومنتخب غينيا بيساو التي ستقام مساء اليوم الإثنين في تصفيات كأس العالم 2026 .

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "بمناسبة ماتش المنتخب بكرة.. لما بنلعب في بلد المنافس وأمام جمهوره.. لا أستريح لتسجيلنا هدف مبكر".

وأضاف: "أفضل أن نؤمن الدفاع ونموت الماتش ونتأخر في التسجيل للشوط الثاني (كل هذا في حالة عدم استقبالنا لهدف)".

وتنطلق مباراة مصر وغينيا بيساو، في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، على ملعب الأخير.

ويتصدر منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بعد تحقيق الفوز في الثلاث جولات الأولى، بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثالث في المجموعة برصيد أربع نقاط.

وتنقل مباراة منتخبي مصر وغينيا بيساو على قناتي أون تايم سبورتس الأولى، وقناة "ssc" السعودية، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويتولى حاتم بطيشة التعليق على المباراة عبر قناة "ssc"، بينما يعلق مؤمن حسن على المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، بالصوتية الأولى، ومحمد سيد عفيفي في الصوتية الثانية.