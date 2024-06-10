بعد أزمة عمرو دياب.. عمر كمال يسخر من الموقف بطريقة كوميدية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعل مطرب المهرجانات عمر كمال مع موقف النجم عمرو دياب وأحد معجبيه بطريقة كوميدية ساخرة.

ونشر كمال، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سلوك المطربين مع المعجبين بعد قلم عمرو دياب".

تم تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، يظهر فيه عمرو دياب وهو يصفع أحد معجبيه في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

على جانب آخر، يواجه عمر كمال، أزمة جديدة بعد اتهام الشاعر محسن الشبراوي له بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.

وقال "الشبراوي" في مقطع فيديو نشره المستشار القانوني محمد أبو زيد: "أنا وكلت المستشار محمد أبو زيد، لتقديم بلاغ رسمي، ضد عمر كمال وحمو بيكا".

ومن جانبه، قال أبو زيد: "عمر كمال تعدى على حقوق الشاعر محسن الشبراوي في أغنية (ابني) الموثقة رسميا بالمصنفات الفنية، وقدمها المطرب في مقاطع فيديو، دون إذن الشاعر".

جدير بالذكر أن، عمر كمال يستعد لطرح أغنية بعنوان "أنا بطل السوق" بمشاركة المطرب محمود الليثي.