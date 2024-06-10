شكرا لقرائتكم خبر عن من هى سلمى صاحبة الصوت فى مسلسل دواعى السفر على watch it؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عرض أول حلقتين من مسلسل دواعى السفر، والذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية، ويوجد صوت سلمى يتحدث مع على "أمير عيد" في الموبايل من الخارج وسلمى هي ابنة القبطان إبراهيم "كامل الباشا" وتدرس في أستراليا وتظل تتحدث بصوتها مع على خلال الأحداث ولم تظهر بشكلها ولكنها صوت فقط.

وتساءل الجمهور من هي سلمى صاحبة الصوت في المسلسل، التي تتحدث مع على وأن صوتها مميز جدًا، وسلمى هي "سلمى الكاشف"، وهى مصورة سينمائية، تخرجت فى معهد السينما قسم التصوير وقدمت أربعة أفلام مستقلة قصيرة، كما صورت فيلم "سرعة الضوء" الذي شارك في العديد من المهرجانات السينمائية وأقامت معرض خاص بها للصور الفوتوغرافية، وشاركت في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" مع الفنانة داليا البحيرى.



سلمى الكاشف

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.