ربنا كتبلنا عمر جديد.. مروة أنور تنجو من حادث سير مروع

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت الفنانة الشابة مروة أنور لحادث سير مروع، كشفت عنه من خلال منشور شاركته مع جمهورها، مما أدي إلى تهشم الجانب الأمامي من سيارتها، حيث نشرت عدد من الصور عبر صفحتها علي موقع إنستجرام .

مروة أنور

ونشرت مروة أنور قائلة : "خضة ورعب ربنا ما يكتبهم على حد.. في ثانية كانت كل حاجة حصلت، وربنا كتبلنا عمر جديد أنا وأختي إن إحنا قدرنا نخرج من العربية على رجلين".

مروة أنور

يذكر أنّ الفنانة مروة أنور هي شقيقة الفنان خالد أنور، وشاركت في عدة أعمال بينها مسلسل نصيبي وقسمتك وإلا أنا وضل راجل وعدد آخر من الأعمال الفنية.

كان آخر اعمال مروة أنور هو مسلسل مليحة ، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي .

مروة أنور

أحداث مسلسل مليحة

تدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

مسلسل مليحة

أبطال مسلسل مليحة

والمسلسل من بطولة أمير المصري، دياب، أشرف زكي، ميرفت أمين ، سيرين خاس، حنان سليمان، ومن تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة. وتدور أحداثه حول أسرة فلسطينية تحاول العودة لـغـزة عن طريق مصر، ولكن تواجه العديد من الصعوبات.