شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبي يفاجئ جمهوره بأغنية جديدة بعنوان "استغنينا" بتوقيع عزيز الشافعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف النجم محمد الشرنوبى على وضع اللمسات الأخيرة لأغنيته الجديدة استغنينا، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع إلهامى دهيمه، ومن المقرر أن يطرحها على جميع المنصات يوم الأربعاء المقبل، وتأتى الأغنية أحدث أغانى الشرنوبى في الوقت الحالي، حيث يجهز لعدد من الأغانى في الصيف لجمهوره تحت إشراف منة شومان مديرة أعماله.

محمد الشرنوبى

وكان الشرنوبي قد بدأ الترويج لأغنيته الجديدة منذ عدة أيام، بطرح مقطع من الأغنية ونشر صورة على صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشوق من خلالها جمهوره ومتابعيه لأغنية "استغنينا"، وكتب فى تعليقه: "قريبًا جدًا"، وجاءت التعليقات من محبيه ومتابعيه إيجابية، ومن بينها: "جاهزين أوي أوى".. و"نفسي في أغاني كتيير أوى منك".

يشار إلى أن الشرنوبى طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "ما كفاية" على موقع يوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والأغنية كلمات خالد عصام، وألحان محمد الشرنوبى وخالد عصام، وتوزيع موسيقى نوفو - عيسى أسود.