شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زكى لـ"الخليج 365": أنا بخير وكفاية شائعات بايخة وبلاش تفزعوا أهالينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى النجم الكبير خالد زكى الأخبار التي تداولت مؤخرًا عن وفاته، الأمر الذى أزعجه قائلاً: في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أنا الحمد لله زى الفل وبلاش أخبار بايخة وتفاجأت بتلك الشائعة الحزينة".

وأضاف النجم الكبير خالد زكي في تصريحاته كنت أواصل تصوير مسلسل جديد يحمل اسم ابن حرام، اليوم حتى الساعة السابعة صباحًا، وأتمنى من مروجى الشائعات التأكد منها قبل نشرها، خاصة أننا لدينا أسرة وأقارب وتتسبب تلك الشائعات في فزعهم الشديد خاصة وإذا كانوا خارج مصر.



الفنان خالد زكي



خالد زكي



خالد زكي



الفنان خالد زكي

وكان شهد مهرجان الإسكندرية تكريم الفنان الكبير خالد زكي، والذي قال خلال ندوة تكريمه "أنا لو في صديق ليا مخرج أو منتج داخل عمل فني، ومتعودين نتكلم علطول فتلاقيني ابتعدت في هذه الفترة عشان يكون الاختيار من أجل الورق مش علشان صديق ومن البداية لم اسعي للانتشار، ومش لازم عشان اتواجد باستمرار أقبل بأي حاجة، عشان احترم الجمهور".

وتابع: عشان لما انتقل إلي ربنا يتقال لأولادي أن أبوكوا كان راجل كويس واسيبلهم ذكري جميلة، ويمكن جلوسي في البيت كثيرا أثر ماديا نوعا ما ولكن أنا الحمد لله ماديا كويس، ولما مش بيكون معايا بقفل علي نفسي البيت وبناكل فول وطعمية َوبكون سعيد جدا وأهلي علمونا كده، والرزق بتاع ربنا، وأنا دايما بحترم كل حياتي"

وأضاف: نتيجة اعتذاراتي عن الكثير عن الأعمال وإني ماشي بأسلوب اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب وليس لدي مشروع تجاري، ومصدر رزقي الوحيد هو التمثيل، وأنا لم أؤمن نفسي حتي اليوم، وبقلق أن الواحد يحصله حاجة وأولادي يحتاسوا لأني لم اؤمنهم، وبدعي من ربنا أن يوم لما اموت محدش يتعب ماديا لا معنويا"