الأمير أباظة يسلم مسعد فودة درع اليوبيل الذهبي للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما

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القاهرة - سامية سيد - سلم الأمير أباظة رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب، درع اليوبيل الذهبي للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما احتفالاً بالعيد الذهبي لتأسيسها تقديرًا لدعمه لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الذي تنظمه الجمعية.



الأمير أباظة ومسعد فودة

وكرمت مؤخرًا الجمعية أيضًا الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والنائبة منى عمر، ومن المحافظين السابقين اللواء طارق المهدي والسيد محمد عبد الظاهر، والدكتور وليد قانوش رئيس صندوق التنمية الثقافية لدعمه لمهرجان الإسكندرية السينمائي خلال فترة رئاسته لمركز الحرية للإبداع.

كما كرمت الجمعية أسماء الفنانين الراحلين نور الشريف وتسلمته ابنته مي نور الشريف، ومحمود ياسين وتسلمه نجله عمرو محمود ياسين، وعزت العلايلي ونادية لطفي، الذين حملت دورات المهرجان أسماءهم، وكرمت أيضا كلا من: الفنانة إلهام شاهين، وسميرة عبد العزيز ولبلبة والإعلامية سهير شلبي والإعلامية هالة سرحان، والإعلامية سناء منصور، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان كريم كوجاك.

كما تم تكريم أسماء الراحلين: الفنان الراحل صلاح السعدني والكاتب والمخرج الراحل عصام الشماع والكتاب وحيد حامد ومحمود أبو زيد رفيق الصبان وفوزى سليمان، ومحفوظ عبد الرحمن وفيصل ندا ويسري الجندي