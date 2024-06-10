جنات تكشف عن أغنيتها الجديدة "وحدة وحدة" باللهجة المغربية

أعلنت المطربة جنات عن أغنيتها المقبلة بعنوان "وحدة وحدة"، حيث نشرت صورة من بوستر الأغنية عبر حسابها الشخصي على إنستجرام. الأغنية الجديدة ستكون باللهجة المغربية، ومن المتوقع طرحها قريبًا. كانت جنات قد طرحت أغنيتها الرومانسية "تقبل على نفسك" في يناير الماضي. الأغنية من كلمات الشاعر ملاك عادل، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أحمد عادل، وإشراف موسيقي حمدي بدر. في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى، أكدت جنات أنها تعمل على أغنية جديدة من ألحان محمد يحيى وكلمات أمير طعيمة، مشيرة إلى أن الأغنية القوية تفرض نفسها في أي وقت.

تعاونت جنات في أغنيتها "وحدة وحدة" مع شريف شادي الذي كتب كلمات الأغنية ولحنها، وهي من توزيع يوسف حسين والمكس والماستر لماهر صلاح. شاركت جنات في الموسم الرمضاني 2024 من خلال غناء تتر مسلسل "وبقينا اتنين"، بطولة الفنان شريف منير ورانيا يوسف، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي. حفلة في مهرجان موازين تستعد جنات لإحياء حفل غنائي في منصة النهضة بالمغرب يوم 25 يونيو الجاري ضمن فعاليات مهرجان موازين للموسيقى.

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