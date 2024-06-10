الثلاثاء عرض 3 أفلام روائية قصيره بنادى السينما المستقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف نادي السينما المستقلة بالقاهرة والذي ينظمة المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش فعالياته وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 11 يونيو بسينما الإبداع بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يتم عرض كلاً من الفيلم الروائى القصير : فرصة تانية إخراج إبرام سمير والذي يتناول قصة علاء الذى لم يستسلم بعد ضياع فرصة عمره حتى يحقق حلمه ويقرر ان يثبت لنفسة وللاخرين بقدرتة على الوصول الى هدفة .

والفيلم الروائى القصير : اثنين ونصف إخراج عصام حيضر والذي يتناول قصة شاب يقضى وقت مع حبيبته فى منزله ولكن الأمورلاتحقق بالشكل المألوف

وفيلم روائى قصير : بقعة سودة إخراج : احمد شمس والذي يتناول قصة شاب يدخل فى صراع نفسى مع ذاته عندما يتم توجية سؤال له من احدى الفتيات التى اعجب بها عن عمله.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر المشرف الفني علي النادي ويتم خلالها مناقشة الافلام مع صُناعها والجمهور.

والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي .