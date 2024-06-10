إليسا: يجب إنهاء كل أشكال العنف في السودان وفلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرصت المطربة اللبنانية إليسا على تأكيد دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، لوقف الحرب في السودان وغزة.

إليسا، عبر صفحتها في موقع "أكس"، كتبت: "من حقّ الشعوب العربية أن تنعم بالسلام، ومن حقّ الأطفال أن يحلموا بغد أفضل".

وتابعت: "مازالت الاعتداءات الدامية في السودان مستمرّة، وكذلك الحرب على غزة منذ أكتوبر الماضي، أضم صوتي اليوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يجب إنهاء كل أشكال العنف والالتزام بالطريق نحو السلام في السودان وفلسطين وكل أنحاء العالم الأمم المتحدة".

النجمة اللبنانية إليسا طرحت مؤخرا، أغاني ألبومها "أنا سكتين" بعد تعديل اسمه من "بتمايل ع البيت"، إلى "أنا سكتين"، ويضم 12أغنية، منها "العقد"، و "النظرة الآولى"، و"نظرات"، و "من أول السطر".