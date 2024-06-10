إنجي علاء تدعو لطلاب الثانوية العامة بعد انطلاق الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - دعت المؤلفة إنجي علاء، لطلاب الثانوية العامة بعد انطلاق أول أيام الامتحانات.

وكتبت إنجي، عبر حسابها على "إكس": "اللهم يا واسع الفضل والعطاء وفق طلاب وطالبات الثانوية العامة في امتحاناتهم وأمنحهم من فيض حكمتك وسهل عليهم كل عسير".

وأضاف: "اللهم أفتح على طلابنا فتوح العارفين، وأجعل النجاح حليفهم، وذكرهم ما نسوا وبارك لهم في جهودهم وثبت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة في قلوبهم يا رب يا كريم".

وأنهى طلاب الثانوية العامة، اليوم الإثنين 10 يونيو، امتحانات مادتي التربية الوطنية والتربية الدينية في أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 لطلاب الشهادة الثانوية.

واستقبلت لجان الثانوية العامة في مختلف المحافظات الطلاب لأداء الامتحانات في المواد الغير المضافة.

وقامت لجان الثانوية العامة، بإجراء التفتيش اللازم لطلاب الثانوية من خلال العصا الإلكترونية للتأكد من عدم وجود أي وسيلة من وسائل الغش الإلكتروني، وذلك في المدة المقررة من الوزارة وهي 15 دقيقة.

وحذر رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، الطلاب قبل دخولهم لجان الامتحانات من حيازة التليفون المحمول.

وأكد رؤساء اللجان على الطلاب، أن حيازة التليفون المحمول ممنوعة وكذلك أي وسيلة إلكترونية.

وحذرت اللجان الطلاب من الدخول بشنط أو مذكرات أو أي مستلزمات عدا الأقلام.