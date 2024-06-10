"دع عملك يتحدث".. قبل الصفعة| كيف يواجه عمرو دياب الأزمات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أثار طرح النجم عمرو دياب، برومو حفله المقرر إقامته في دبي، بالتزامن مع تصاعد أزمة انتشار فيديو صفعه شابا ألح في طلب التصوير معه، أسئلة حول طريقة تفاعل النجم الغنائي العربي الأشهر مع الأزمة، وإذا ما كان يتجاهل الانتقادات الموجهة له.

برومو الحفل

النجم عمرو دياب، طرح عبر صفحته في موقع فيسبوك، برومو الحفل المقرر إقامته يوم 18 يونيو، الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

جاء الترويج للحفل، في نفس يوم قيام محامي النجم عمرو دياب، بتحرير محضر في قسم شرطة التجمع الأول، ضد الشاب، واتهمه فيه بالقيام بقرص "عمرو" ومضايقته، خلال مشاركته بالغناء في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

قاعدة الهضبة: دع عملك يتحدث

المفارقة هنا، أن النجم عمرو دياب، الشهير بلقب "الهضبة"، اتبع في أزمة الصفع، القاعدة التي سار عليها في كافة الأزمات التي واجهها، سواء كانت فنية، أو شخصية، وهي قاعدة "اصمت ودع عملك يتحدث عنك".

وحرص النجم عمرو دياب، على "الصمت والصمود" على مدار مشواره، مع إدارة أي أزمة، وابتعد تماما عن الظهور في أي برامج، أو إجراء مداخلات هاتفية، أو إصدار أي بيانات، أو تعليقات، تخص الوقائع التي أثارت الجدل.

أزمة روتانا

طبق النجم الغنائي العربي الأشهر تلك القاعدة "دع عملك يتحدث"، عندما قرر عام 2015، عدم تجديد التعاقد مع شركة روتانا، ومع وصول الأزمة إلى ساحة القضاء، كان النجم عمرو دياب، قد أعد لطرح ألبوم "أحلى وأحلى"، من إنتاج شركته الخاصة "ناي"، التي تولت أيضا الإشراف على تنظيم حفلاته، إلى جانب تولى إنتاج فيديو كليب دويتو "القاهرة"، بمشاركة صديقه المطرب محمد منير.

الانفصال والارتباط

وأصدر النجم عمرو دياب 7 ألبومات، منها "معدي الناس"، و"أنا غير"، و"سهران"، و"يا انا يا لا"، إلى جانب الترويج لخط ملابس وعطر رجالي حملا ماركته الخاصة "34" ، في توقيتات حاصرت حياته الشخصية، أقاويل عديدة عن تفاصيل انفصاله عن زينة عاشور أم أولاده، إلى جانب ما ثار على مدى سنوات بشأن وجود ارتباط بينه وبين النجمة دينا الشربيني.

إعلان المياه الغازية

وعلى الرغم من تعرض النجم عمرو دياب، الانتقادات عبر مواقع التواصل، بسبب تزامن حالة الغضب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع موعد طرح إعلان إحدى شركات المياه الغازية، المتعاقدة معه منذ حوالي 20 عاما، كان الصمت هو الحل، مع حرصه على تقديم أغانيه، والمشاركة بشكل اجتماعي في حفلات زفاف أبناء أصدقاء مقربين له، ومنهم المطرب محمد فؤاد، والمنتج محمد السعدي.

اضغط هنا