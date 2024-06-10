مسرح الطفل والنشء .. مسابقة جديدة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يضيف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي مسابقة جديدة لمسابقاته المتعددة، وهي مسابقة "مسرح الطفل والنشء"، وذلك بداية من الدورة التاسعة التي ستنطلق خلال شهر نوفمبر 2024 .

وكشف المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان بأن تلك المسابقة سوف يتم طرحها ضمن استمارة المشاركة في الدورة التاسعة، وهذه المسابقة تأتي ضمن خطة تطوير وتحديث المهرجان، وهذا كان مطلب جميع الأسر التي تحضر المهرجان بمدينة شرم الشيخ، ولذلك قمنا بتلبية رغبتهم بدعم النشء والأطفال، وسنعلن عن شروط تلك المسابقة من خلال الاستمارة التي سيتم طرحها قريبا .

وجدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حملت دورته الثامنة اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن والمهرجان تديره الدكتورة إنجي البستاوي، والرئاسة الشرفية فيه لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء.