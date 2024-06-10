بالفيديو| كريم قاسم يروج لفيلم "ولاد رزق 3": "لازم الصغير يكبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

روج الفنان كريم قاسم لفيلم "ولاد رزق: القاضية" على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وشوق الجمهور لجزء من شخصيته بالعمل وهي شخصية رمضان رزق.

ونشر كريم قاسم على حسابه الرسمي بـ فيسبوك فيديو له وظهر وهو يروج لشخصية رمضان رزق من الفيلم، قائلًا: اللعب بقى على الكبير أوي بس عشان اللعب يمشي صح، لازم الصغير يكبر .

فيلم "ولاد رزق: القاضية" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

ويعتبر أحدث أعمال كريم قاسم مسلسل "زينهم" والذي قام فيه بدور دكتور جيمي وتصدر المسلسل المركز الأول في مشاهدات منصةWatch it ومحرك البحث جوجل عند عرض حلقاته علي قناة ON.

مسلسل زينهم من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإنتاج شركة أروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجي، إنجي أبو السعود.