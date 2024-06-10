وفاة حماة الفنانة إنجي المقدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة إنجي المقدم، وفاة حماتها، أول أمس السبت، ونقل جثمانها إلى ليبيا لدفنها وسط عائلتها وإقامة مراسم الجنازة.

وكتبت إنجي المقدم تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفيت أول أمس حماتي وأمي الثانية وكبيرة عائلتنا الصغيرة وحبيبة الكل السيدة الفاضلة البشوشة دوما/ فوزية أحمد جعودة".

وأضافت: "تم نقل الجثمان إلى وطنها ليبيا اليوم حيث ستقام مراسم الدفن وسط عائلتها وسيقام العزاء".

وأكملت: "سيتم الإعلان عن موعد العزاء فى مصر لاحقًا، نسألكم الدعاء و قراءة الفاتحة لها فضلا، تغمدها الله بوافر الرحمة و المغفرة فى هذة الايام المفترجة، لا أراكم الله مكروها فى عزيز لديكم".

وشاركت إنجي المقدم في فيلم "كاملة" الذي يعرض على منصة "نيتفليكس"، ويضم كلًا من الفنانة سلوى عثمان، مي الغيطي، الفنان الكبير لطفي لبيب، تأليف محمد عبد القادر، إخراج جون إكرام ساويرس.

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