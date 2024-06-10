"بترقص وهى حامل".. فنانة لبنانية تتعرض لانتقادات بعد حفل غنائي على المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تعرضت الفنانة اللبنانية مايا نعمة، نجمة برنامج المواهب الغنائية "ستار أكاديمي" لانتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بأحد الحفلات الغنائية وهي حامل وترقص على أحد المسارح في لبنان.

وتداول رواد "السوشيال ميديا" مقطع فيديو لرقص الفنانة اللبنانية على المسرح، حيث ظهرت وهي حامل في شهرها الثامن وواصلت الرقص وسط العديد من التعليقات الساخرة وكانت كالتالي: "شكلها هتولد على المسرح، ليه عم تخاطر بحياة ابنها، اعتقد تمارين للولادة الطبيعية بدل القيصرية وتنفذ تعليمات الدكتور، الله يعين البيبي".

ونشرت مايا نعمة مؤخرًا مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تستعرض حملها ببطن منتفخ، كما أعلنت أنها حامل بفتاة.

مايا نعمة هي مغنية وراقصة لبنانية من أم روسية، ولدت في 9 ديسمبر 1987 شاركت في برنامج المواهب "ستار أكاديمي"، إلى جانب برنامج "الرقص مع النجوم" عام 2014.

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