أنغام تحيى حفلاً غنائيًا في مهرجان موازين بالمغرب 21 يونيو الجاري

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القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أنغام حفلاً غنائيًا يوم 21 يونيو في مهرجان موازين بالمغرب ومن المقرر أن تقدم أنغام لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وأحيت النجمة أنغام، حفلاً غنائيًا ضمن حفلات مهرجان فبراير في الكويت، وتقدم أنغام خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها في الكويت والوطن العربى، ويشاركها في الحفل المطرب فؤاد عبد الواحد.

يذكر أن آخر أعمال النجمة أنغام، هي أغنية "خليني شوية"، التي طرحتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان وتوزيع خالد عز وتضمنت كلمات أغنية "خليني شوية" "من أول ما ابتدينا في الكلام، من أول لمسة بينا في السلام، أنا قلبي حس يومها أوام أوام، إحساس غريب صعب أقوله، وكأني عشت الموقف ده زمان، حسيت كان روحي واخدة على المكان، كل اللي جوا مني في عيني بان، ما أنا عشت ليك عمري بطوله، حبيتك من كلمة ونظرة عين، حبيتك قبل ما أقابلك بسنين، ولقيتك من بدري أنا بستناك، حبيتك من كلمة ونظرة عين، حبيتك قبل ما أقابلك بسنين".