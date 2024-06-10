شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يتعاون مع عمرو الشاذلى والخضرى في أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم دياب في أغنية جديدة من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عددًا من المفاجآت.



دياب وعمرو الشاذلى

وشارك الفنان دياب، في السباق الرمضاني 2024، بمسلسل مليحة، والذي حصد نجاحًا كبيرًا.

يبدأ العمل برواية للفنان سامي مغاوري عن تاريخ الاحتلال الإسرائيلي الظالم وقهره واضطهاده للشعب الفلسطيني، ويسلط الضوء في كل حلقة على جريمة ارتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني من نهب وقصف وحرق وذبح صغار وكبار.

يضم مسلسل مليحة نخبة من نجوم الفن أبرزهم "ميرفت أمين، ودياب، سيرين خاس، حنان سليمان، ماجدة زكي، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، والعمل من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة DS+".

