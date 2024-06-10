شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس إلبا يطلق شركة لإنتاج الأفلام الوثائقية الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاون النجم العالمي إدريس إلبا، مع المنتجة داني بتريل، لإطلاق شركة إنتاج جديدة تحمل اسم 22Summers والتي ستكون مخصصة لإنتاج الأفلام الوثائقية ذاع الطابع الثقافي وفقًا لتقرير نشرته صحيفة deadline.

ومن المقرر أن تعمل الشركة على إنتاج وصناعة النصوص المختلفة والمتنوعة، بالإضافة إلى مشروعها الأول سيكون Erased: WWII Heroes of Color وهو المخصص لتعديل النسخ الخاصة بالحرب العالمية الثانية بالتعاون مع منصات ديزني وناشيونال جرافيك وHulu.

وسبق وأعلنت منصة أبل + تجديد مسلسل النجم العالمى أدريس البا Hijack، لموسم ثان، ومن المقرر بدء العمل على الموسم الجديد في خلال الفترة المقبلة، لتطرح الحلقات الجديد قبل نهاية العام الجارى 2024، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وصرح جاي هانت، المدير الإبداعي الأوروبي لـ Apple TV+:"كان الجمهور العالمي في حالة من القلق وهم يشاهدون أداء إدريس المثير في Hijack، ويسعدنا أن نعمل مرة أخرى مع 60Forty وIdiotlamp في موسم ثانٍ مقنع بنفس القدر".