شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي المقدم تعلن وفاة حماتها.. وتؤكد: إعلان موعد العزاء فى مصر لاحقًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة إنجي المقدم وفاة حماتها وعلقت قائلة على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك": توفيت أول أمس حماتي وأمي الثانية وكبيرة عائلتنا الصغيرة وحبيبة الكل السيدة الفاضلة البشوشة دوما فوزية أحمد جعودة.. تم نقل الجثمان إلى وطنها ليبيا اليوم حيث ستقام مراسم الدفن وسط عائلتها وسيقام العزاء.

وتابعت إنجي المقدم: سيتم إعلان موعد العزاء فى مصر لاحقًا، نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لها فضلاً.. تغمدها الله بوافر الرحمة والمغفرة في هذه الأيام المفترجة، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.



وتشارك الفنانة إنجى المقدم في بطولة مسلسل وتر حساس مع الفنانة صبا مبارك، من إخراج وائل فرج، وإنتاج الشركة المتحدة، حيث من المقرر البدء في تصوير العمل عقب عيد الأضحى مباشرة عقب الانتهاء من كل التفاصيل، وتقدم إنجى خلال أحداث المسلسل شخصية محامية، وهى المرة الأولى التي تقدم فيها إنجى شخصية محامية في الدراما التليفزيونية.

وتعود إنجي المقدم إلى الدراما مرة أخرى خلال مسلسل وتر حساس بعد غياب 3 سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي والذي تم عرضه عام 2021، وبعدها ظهرت كضيفة شرف فقط خلال مسلسل "راجعين يا هوى" مع خالد النبوي في 2022، رغم أنها كانت دائمة التواجد في الدراما على مدار السنوات الماضية.