شكرا لقرائتكم خبر عن Baby Reindeer وShōgun يتصدران ترشيحات TCA لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على جوائز TCA جمعية نقاد التليفزيون لعام 2024، عن أكثر المرشحين حصولاً على ترشيحات، وجاء في المقدمة كل من مسلسل Shōgun ومسلسل الدراما Baby Reindeer بخمسة ترشيحات لكل منهما.

كما ضمت القائمة مسلسل The Bear الذي يعرض عبر منصة FX بأربعة ترشيحات، وFargo وReservation Dogs وMax's Hacks من منصة FX بثلاثة ترشيحات لكل منهما.

وسبق واستطاع مسلسل الدراما السوداوي Baby Reindeer الذي عرض عبر منصة نتفليكس الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية، أن يزاحم الكثيرين من الأعمال الدرامية خلال فترة قليلة، حيث اقترب المسلسل من ترشيحات الإيمي في دورتها الـ 76 المقرر لها في 15 سبتمبر المقبل.

ووفقاً لتقرير ينشر بشكل دوري عبر مجلة فارايتي، فإن مسلسل Baby Reindeer انضم لقائمة المسلسلات التي تقترب بشكل كبير من الترشيحات، حيث إن هذا التقرير يعتد به كثيراً كونه يعتمد على الكثير من العوامل، منها آراء النقاد والمشاهدين.