كواليس فيلم "اللعب مع العيال".. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت الشركة المنتجة لفيلم محمد إمام الجديد "اللعب مع العيال"، مقطع فيديو من كواليس العمل، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.



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شريف عرفه ينتهي من فيلم اللعب مع العيال



وكان انتهي المخرج شريف عرفة، من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" في إحدى أستوديوهات المريوطية، حيث يتم خلال تلك الأيام الانتهاء من مونتاج تلك المشاهد ليكون الفيلم، ليدخل بعدها في المراحل النهائية ليكون الفيلم خلال الفترة القادمة جاهزا لعرضه تجاريا في عيد الأضحي القادم.

تصوير اللعب مع العيال في 5 محافظات مختلفة



يذكر أن الفيلم تم تصويره احداثه في 5 محافظات مختلفة بجمهورية مصر العربية لتصوير أحداثه، وهي محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء ودمياط ومطروح والقاهرة، في العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، واستمر التحضير والتصوير على مدار 6 أشهر تقريبا، الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

قصة فيلم اللعب مع العيال



وعلى الجانب الآخر اكد المنتج هشام عبدالخالق عن عودة التعاون بينه وبين المخرج شريف عرفة من خلال عمل فيلم كوميدي فقال "من خلال تعاوني مع عرفة لأكثر من 12 عاما، كان حريصا على التنوع وهذا سر استمراره، فهو رجل نجح في تطوير أدواته، ويحرك نفسه دائما، ولا يقف مكانه، واستطاع الوصول لعقول وقلوب الأجيال المختلفة، وتعاونه مع محمد إمام حاليا خير دليل، وفيلم" اللعب مع العيال "ينتمي لنوعية الأعمال التي سبق وقدمها شريف مثل فيلم "الناظر" مع الراحل علاء ولى الدين، وفيلم "فول الصين العظيم" وهي أفلام ناجحة وحققت إيرادات كبيرة".

الفيلم تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.