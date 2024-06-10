الموت يفجع إنجي المقدم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الفنانة إنجي المقدم، وفاة والدة زوجها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.



وكتبت إنجي المقدم، عبر صفحتها قائلة : "توفيت أول أمس حماتي وأمي الثانية وكبيرة عائلتنا الصغيرة وحبيبة الكل السيدة الفاضلة البشوشة دوما فوزية أحمد جعودة.. تم نقل الجثمان إلى وطنها ليبيا اليوم حيث ستقام مراسم الدفن وسط عائلتها وسيقام العزاء.

وأضافت : "سيتم إعلان موعد العزاء في مصر لاحقا، نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لها فضلا.. تغمدها الله بوافر الرحمة والمغفرة في هذه الايام المفترجة، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.

آخر أعمال الفنانة انجي المقدم



ويذكر أن تشارك الفنانة إنجى المقدم، في بطولة مسلسل "وتر حساس" مع الفنانة صبا مبارك، من إخراج وائل فرج، وإنتاج الشركة المتحدة.

ومن المقرر انطلاق تصوير المسلسل عقب عيد الأضحى، وتقدم إنجى خلال أحداث المسلسل شخصية محامية.