قبل أيام من طرحه.. نشر فيديو من كواليس فيلم "اللعب مع العيال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الصفحة الرسمية لفيلم "اللعب مع العيال" على موقع انستجرام، فيديو من الكواليس، ضم لقطات لصناع وفريق العمل، الذي من المقرر مشاركته في موسم عيد الأضحى السينمائي.

ومن بين اللقطات التي ظهرت في الفيديو، التحضير لتصوير الملصقات الدعائية للفيلم، ولحظات الاستعداد لتصوير فيديوهات لأبطال الفيلم ضمن حملة الترويج له.

وعلق المسؤول عن الصفحة "اللعب في الكواليس كان أحلى جزء في اللعب مع العيال.. فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية والعربية".

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب، إنتاج هشام عبدالخالق.