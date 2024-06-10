"مشفتش رز ولا ملوخية".. سعد الصغير في موقف طريف بأحد المطاعم بـ"أمريكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تعرض المطرب الشعبي سعد الصغير لموقف طريف بأحد المطاعم الأمريكية خلال تواجده في أمريكا، ونشر سعد مقطع فيديو ساخر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وظهر سعد بالفيديو وهو يحاول تناول وجبة الغداء بأحد المطاعم، ولكن فوجئ أن المطعم لا يقدم الطعام الذي يعرفه، وكشف عن تعرضه لموقف محرج نظرًا لعدم تحدثه اللغة الإنجليزية وصعوبة التواصل مع المتواجدين هناك.

وعلق: "بالنسبة للناس اللي مبتعرفش إنجليزي، ودخلت محل ومش عارف تطلب حاجة تعمل إيه؟، ودماغك اشتغلت تقوم معدي على الناس وتشوفهم بياكلوا إيه؟، ولقيت اللي انت عايزه، تقوم تقوله للشغال هناك أنا عايز من ده، لحد دلوقتي مشفتش أي حاجة أعرف اطلبها، مفيش لا رز ولا ملوخية، والظاهر يا جماعة الخطة اللي عملتها دي مش هتنفع، أعمل ايه دلوقتي يا جماعة حد يقول لي، مضطر أروح محل تاني وأعمل نفس الخطة".

وأحيا سعد الصغير مؤخرًا حفلًا غنائيًا في أمريكا مطلع شهر يونيو الجاري، وقدم باقة من أغانيه وسط تفاعل المتواجدين، ومن المقرر أن يحيي سعد عدد من الحفلات في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن جولته الغنائية خلال الفترة المقبلة.

كما قام سعد الصغير بتصوير كليبه الجديد "بابا الشغلانة" هناك، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" من كواليس التصوير وعلق: "انتظروا كليب بابا الشغلانة خلال أيام".

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